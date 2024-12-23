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Милих Евдаев: Азербайджан – одна из немногих стран, создавших гармонию религиозного и культурного разнообразия

Милих Евдаев: Азербайджан – одна из немногих стран, создавших гармонию религиозного и культурного разнообразия Азербайджан – одно из немногих государств, сумевших создать гармонию религиозного и культурного разнообразия.
Религия
23 декабря 2024 г. 16:14
Милих Евдаев: Азербайджан – одна из немногих стран, создавших гармонию религиозного и культурного разнообразия

Азербайджан – одно из немногих государств, сумевших создать гармонию религиозного и культурного разнообразия.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель религиозной общины горских евреев Милих Евдаев на панельной дискуссии на тему "Азербайджанский мультикультурализм: опыт, традиции и современные вызовы" в рамках Форума религиозных деятелей.

Он отметил, что завершается строительство четырехэтажного еврейского религиозного центра за счет государственных средств.

Модератор мероприятия, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов подчеркнул, что в стране все религиозные общины живут в мире, и безопасность церквей и синагог обеспечивают не вооруженные охранники, а сам народ.

Генеральный директор Института философии и социологии НАНА, профессор Ильхам Мамедзаде подчеркнул важность взаимодействия науки и идеологии для противостояния современным угрозам, отметив роль культурного объединения и донесения до мира традиций мультикультурализма.

В обсуждениях также приняли участие профессор Академии государственного управления при президенте Азербайджана Фуад Мамедов, апостольский префект Католической церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете и епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий Смирнов.

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Версия на английском языке ФотоMilikh Yevdayev: Azerbaijan among rare countries to create harmony of religious and cultural diversity
Версия на азербайджанском языке ФотоMilix Yevdayev: Azərbaycan nadir dövlətlərdəndir ki, dini və mədəni müxtəlifliyin harmoniyasını yarada bilib

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