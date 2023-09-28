Между Институтом теологии и Тбилисской духовной академией подписан меморандум о сотрудничестве

Подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским институтом теологии и Тбилисской духовной академией и семинарией.

Подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским институтом теологии и Тбилисской духовной академией и семинарией.

Как сообщает грузинское бюро Report, меморандум подписали заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Гюндуз Исмаилов и ректор Тбилисской духовной академии и семинарии Георгий Звиададзе.

Г.Исмаилов сообщил, что подписанный документ предусматривает обмен специалистами и учебниками, а также обмен опытом: "В Азербайджанском институте теологии на уровне магистратуры преподается предмет "История религий". Знания о различных религиях, в том числе и об исламе, даются и в Тбилисской духовной академии и семинарии. Иными словами, готовятся специалисты (религиоведы). Подписанный меморандум очень важен в плане обмена опытом".