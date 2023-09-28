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Между Институтом теологии и Тбилисской духовной академией подписан меморандум о сотрудничестве

Между Институтом теологии и Тбилисской духовной академией подписан меморандум о сотрудничестве Подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским институтом теологии и Тбилисской духовной академией и семинарией.
Религия
28 сентября 2023 г. 14:46
Между Институтом теологии и Тбилисской духовной академией подписан меморандум о сотрудничестве

Подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским институтом теологии и Тбилисской духовной академией и семинарией.

Как сообщает грузинское бюро Report, меморандум подписали заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Гюндуз Исмаилов и ректор Тбилисской духовной академии и семинарии Георгий Звиададзе.

Г.Исмаилов сообщил, что подписанный документ предусматривает обмен специалистами и учебниками, а также обмен опытом: "В Азербайджанском институте теологии на уровне магистратуры преподается предмет "История религий". Знания о различных религиях, в том числе и об исламе, даются и в Тбилисской духовной академии и семинарии. Иными словами, готовятся специалисты (религиоведы). Подписанный меморандум очень важен в плане обмена опытом".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstanın dini tədris qurumları arasında memorandum imzalanıb

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