Мечеть "Ханым Фатимеи Захра" открыта для верующих

Расположенная в поселке Ени Гюнешли реконструированная мечеть "Ханым Фатимеи Захра", открытие которой состоялось сегодня, сдана в эксплуатацию для верующих.

Расположенная в поселке Ени Гюнешли реконструированная мечеть "Ханым Фатимеи Захра", открытие которой состоялось сегодня, сдана в эксплуатацию для верующих.

Об этом Report сообщил председатель общины мечети "Ханым Фатимеи Захра" ахунд Ильгар Абдуллаев.

По его словам, в настоящее время молельные места находятся полностью в распоряжении верующих с соблюдением требований периода пандемии.

"В мечети временно наряду со мной также находится ахунд Сурхай Ахмедов. Обычно после открытия мечети формируется община. Соответствующие структуры ведут подготовительные работы в связи с документацией. После этого будет сформирована община", - подчеркнул И.Абдуллаев.

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомились сегодня с условиями в новом здании мечети.

ФОТО: Мирза Ализаде