Мечеть "Ханым Фатимеи Захра" открыта для верующих

Расположенная в поселке Ени Гюнешли реконструированная мечеть "Ханым Фатимеи Захра", открытие которой состоялось сегодня, сдана в эксплуатацию для верующих.
Об этом Report сообщил председатель общины мечети "Ханым Фатимеи Захра" ахунд Ильгар Абдуллаев.
По его словам, в настоящее время молельные места находятся полностью в распоряжении верующих с соблюдением требований периода пандемии.
"В мечети временно наряду со мной также находится ахунд Сурхай Ахмедов. Обычно после открытия мечети формируется община. Соответствующие структуры ведут подготовительные работы в связи с документацией. После этого будет сформирована община", - подчеркнул И.Абдуллаев.
Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомились сегодня с условиями в новом здании мечети.
ФОТО: Мирза Ализаде