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Мечеть "Ханым Фатимеи Захра" открыта для верующих

Мечеть "Ханым Фатимеи Захра" открыта для верующих Расположенная в поселке Ени Гюнешли реконструированная мечеть "Ханым Фатимеи Захра", открытие которой состоялось сегодня, сдана в эксплуатацию для верующих.
Религия
6 января 2022 г. 17:23
Мечеть Ханым Фатимеи Захра открыта для верующих

Расположенная в поселке Ени Гюнешли реконструированная мечеть "Ханым Фатимеи Захра", открытие которой состоялось сегодня, сдана в эксплуатацию для верующих.

Об этом Report сообщил председатель общины мечети "Ханым Фатимеи Захра" ахунд Ильгар Абдуллаев.

По его словам, в настоящее время молельные места находятся полностью в распоряжении верующих с соблюдением требований периода пандемии.

"В мечети временно наряду со мной также находится ахунд Сурхай Ахмедов. Обычно после открытия мечети формируется община. Соответствующие структуры ведут подготовительные работы в связи с документацией. После этого будет сформирована община", - подчеркнул И.Абдуллаев.

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомились сегодня с условиями в новом здании мечети.

ФОТО: Мирза Ализаде

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Версия на азербайджанском языке Фото“Xanım Fatimeyi Zəhra” məscidi dindarların istifadəsinə verilib

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