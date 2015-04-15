Мечеть Гейдар включена в список охраняемых особо важных объектов

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в "Список охраняемых особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Report, решение по этому поводу было подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

Так, в список охраняемых особо важных объектов включена также расположенная в Баку Мечеть Гейдар.

Отметим, что в предприятиях и организациях, финансирующихся и получающих финансовую помощь из госбюджета, охрана включенных в список объектов обеспечивается за счет государственных бюджетных средств, а в хозрасчетных предприятиях и организациях - за собственный счет.