Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын

Вместо того, чтобы выступать на стороне справедливости и нести правду Армянская церковь предвзято относится к вопросу проведения мирной акции азербайджанскими экоактивистами, направленной против экологического террора в Карабахе.

Вместо того, чтобы выступать на стороне справедливости и нести правду Армянская церковь предвзято относится к вопросу проведения мирной акции азербайджанскими экоактивистами, направленной против экологического террора в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении лидеров религиозных конфессий в Азербайджане в связи с акцией протеста на дороге Ханкенди-Лачын.

В тексте заявления выражается сожаление по поводу того, что Армянская церковь, прибегая к клевете, пытается выдать мирный протест за "политику этнической чистки" и "бесчеловечный акт".

"Попытка Армянской церкви представить события как "блокаду и гуманитарную катастрофу" является ничем иным, как провокацией. Азербайджан - не закрывает дороги, а строит новые дороги и мосты. Однозначная позиция Азербайджана в отношении Лачынской дороги, расположенной на признанной мировым сообществом территории нашей страны, заключается в том, что эта дорога может использоваться только в гражданских и гуманитарных целях, а не для военных или каких-либо незаконных действий.

Этим заявлением мы призываем Армянскую церковь говорить правду, руководствуясь заповедями нашего Творца, не втягивать мирное армянское население Карабаха в пучину реваншизма, не заниматься разжиганием ненависти в столь хрупких условиях мира.

Мы призываем карабахских армян проявить решительную позицию и выступить против разграбления природных ресурсов, дарованных Всевышним на землях, на которых они проживают" - говорится в заявлении.

Заявление подписали глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, глава Религиозной общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий, председатель Бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский и глава Албано-Удинской христианской общины Азербайджана Роберт Мобили.