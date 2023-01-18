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Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане распространили заявление в связи с годовщиной трагедии 20 января

Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане распространили заявление в связи с годовщиной трагедии 20 января Руководители религиозных конфессий в Азербайджане распространили заявление в связи с годовщиной трагедии 20 января.
Религия
18 января 2023 г. 11:09
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане распространили заявление в связи с годовщиной трагедии 20 января

Руководители религиозных конфессий в Азербайджане распространили заявление в связи с годовщиной трагедии 20 января.

Как сообщает Report, заявление подписали председатель Управления Мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, ординарий апостольской префектуры Римско-Католической Церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий Никоноров, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, руководитель общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский и председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили.

В заявлении говорится:

"Мы находимся на пороге очередной годовщины кровавой Январской трагедии, запечатлевшейся в исторической памяти азербайджанского народа как летопись глубокой скорби, национальной гордости и героизма. Наш народ вечно чтит тех, кто отдал свои жизни за восстановление государственной независимости Азербайджана.

Государственная независимость – источник гордости и славная история для каждого народа. 20 Января - символ духа и непобедимой воли нашего народа в борьбе за национальную независимость, свободу".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı dini konfessiya rəhbərləri 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıblar

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