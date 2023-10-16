Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане направили поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Лидеры религиозных конфессий в Азербайджана направили поздравительное письмо в адрес президента Ильхама Алиева.

Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане направили поздравительное письмо в адрес президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в своем письме представители конфессий пожелали главе государства успехов в дальнейшей деятельности, направленной во благо азербайджанского народа и государства.

Представители конфессий также поздравили главу государства с полным восстановлением суверенитета Азербайджана, водружением азербайджанского флага в Ханкенди и Ходжалы.

"Уважаемый господин президент! 15 октября 2023 года вы подарили азербайджанскому народу, гордящемуся своей победой в Отечественной войне, еще один особенный, исторически важный, славный день", - говорится в письме.

В письме отмечается, что освобождение азербайджанских территорий от оккупации является торжеством исторической справедливости.

Лидеры конфессий в том числе поздравили Ильхама Алиева с 20-летием со дня избрания президентом Азербайджана.