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Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане направили поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане направили поздравительное письмо Ильхаму Алиеву Лидеры религиозных конфессий в Азербайджана направили поздравительное письмо в адрес президента Ильхама Алиева.
Религия
16 октября 2023 г. 16:15
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане направили поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане направили поздравительное письмо в адрес президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в своем письме представители конфессий пожелали главе государства успехов в дальнейшей деятельности, направленной во благо азербайджанского народа и государства.

Представители конфессий также поздравили главу государства с полным восстановлением суверенитета Азербайджана, водружением азербайджанского флага в Ханкенди и Ходжалы.

"Уважаемый господин президент! 15 октября 2023 года вы подарили азербайджанскому народу, гордящемуся своей победой в Отечественной войне, еще один особенный, исторически важный, славный день", - говорится в письме.

В письме отмечается, что освобождение азербайджанских территорий от оккупации является торжеством исторической справедливости.

Лидеры конфессий в том числе поздравили Ильхама Алиева с 20-летием со дня избрания президентом Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Dini konfessiya rəhbərləri Azərbaycan Prezidentini Xankəndiyə görə təbrik edib

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