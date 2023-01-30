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Лидеры религиозных конфессий Азербайджана приняли участие в траурной церемонии по погибшему в нападении на посольство в Тегеране

Лидеры религиозных конфессий Азербайджана приняли участие в траурной церемонии по погибшему в нападении на посольство в Тегеране Лидеры религиозных конфессий Азербайджана приняли участие в траурной церемонии по старшему лейтенанту Орхану Аскерову, погибшему в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране.
Религия
30 января 2023 г. 15:59
Лидеры религиозных конфессий Азербайджана приняли участие в траурной церемонии по погибшему в нападении на посольство в Тегеране

Лидеры религиозных конфессий Азербайджана приняли участие в траурной церемонии по старшему лейтенанту Орхану Аскерову, погибшему в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, 30 января председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, апостольский нунций Святого Престола в Азербайджане архиепископ Марек Солчинский, председатель Албано-Удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили, глава горско-еврейской общины Азербайджана Милих Евдаев приняли участие в похоронах шехида.

На церемонии похорон религиозные лидеры прочитали молитвы и выразили соболезнования родственникам погибшего.

Напомним, утром 27 января на посольство Азербайджана в Иране было совершено вооруженное нападение. Нападавший, прорвавшись на пост охраны дипмиссии, убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Еще двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения.

29 января сотрудники посольства Азербайджана в Иране и члены их семей были эвакуированы в Баку. Деятельность дипломатической миссии полностью приостановлена.

Старший лейтенант Орхан Аскеров, погибший в результате террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране, похоронен на II Аллее Шехидов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri Orxan Əsgərovun yas mərasimində iştirak ediblər

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