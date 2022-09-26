Лидеры религиозных конфессий Азербайджана посетили II Аллею шехидов

Под руководством председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде мусульманские религиозные деятели и лидеры действующих в Азербайджане православной, католической и иудейской религиозных конфессий по случаю Дня памяти ш

Под руководством председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде мусульманские религиозные деятели и лидеры действующих в Азербайджане православной, католической и иудейской религиозных конфессий по случаю Дня памяти шехидов Отечественной войны посетили II Аллею шехидов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

Лидеры религиозных конфессий почтили память погибших в 44-дневной Отечественной войне офицеров и солдат Вооруженных сил Азербайджана. Они помолились за упокой душ шехидов, возложили цветы к их могилам.

На мероприятии выступили шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, глава религиозной общины горских евреев Мелих Евдаев, епископ Римско-католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, представитель Бакинской и Азербайджанской епархии протоиерей Константин Поминов, глава Албано-удинской религиозной общины Роберт Мобили, глава Бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский. Они говорили о героизме азербайджанских шехидов, их мужестве и отваге.