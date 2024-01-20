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​​​​​​​Лидеры религиозных конфессий Азербайджана посетили Аллею шехидов

​​​​​​​Лидеры религиозных конфессий Азербайджана посетили Аллею шехидов Лидеры религиозных конфессий Азербайджана во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейхуль исламом Аллахшукюром Пашазаде посетили Аллею шехидов
Религия
20 января 2024 г. 13:57
​​​​​​​Лидеры религиозных конфессий Азербайджана посетили Аллею шехидов

Лидеры религиозных конфессий Азербайджана во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде посетили Аллею шехидов.

Как сообщает Report, они посетили могилы жертв трагедии 20 Января, чтобы почтить их память.

Последователи различных религий прочитали молитвы.

Сегодня 34-ая годовщина событий 20 января 1990 года, которые вошли в историю азербайджанского народа как кровавая Январская трагедия.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева в Баку и несколько районов Азербайджана были введены воинские части Министерства обороны, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР, учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести. До объявления населению о введении чрезвычайного положения военнослужащие безжалостно убили 82 и смертельно ранили 20 человек. В течение нескольких дней после объявления чрезвычайного положения в городе Баку был убит 21 человек. Еще 8 человек были убиты в районах и городах, где не было объявлено чрезвычайное положение - 25 января в Нефтчале и 26 января в Лянкаране.

В результате незаконного ввода войск в Баку и районах были убиты 147 человек, 744 получили ранения.

Среди погибших были женщины, дети и старики, медики и сотрудники правоохранительных органов. Незаконный ввод войск сопровождался и массовыми арестами среди мирного населения. В Баку и других городах и районах республики был незаконно арестован 841 человек, 112 из них были отправлены в тюрьмы различных городов СССР. Военнослужащие обстреляли 200 домов, 80 автомобилей, в том числе машины скорой помощи, в результате пожаров было уничтожено большое количество государственного и личного имущества. Всего в Азербайджане официально числятся шехидами 20 января 150 человек.

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Версия на английском языке ФотоLeaders of religious confessions in Azerbaijan visit Alley of Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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