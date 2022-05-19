Кямал Абдулла предложил провести встречу азербайджанских и мировых религиозных деятелей

"Одной из главных причин, обеспечивающих сегодня торжество азербайджанского мультикультурализма, является то, что народ, нация на протяжении многих лет, веков живут этими идеями, воспитывают своих представителей в этом духе".

"Одной из главных причин, обеспечивающих сегодня торжество азербайджанского мультикультурализма, является то, что народ, нация на протяжении многих лет, веков живут этими идеями, воспитывают своих представителей в этом духе".

Как сообщает Report, об этом председатель Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма, ректор Азербайджанского университета языков академик Кямал Абдулла сказал во время выступления на конференции "Мультикультурный взгляд на приоритетные глобальные проблемы".

Он отметил, что потенциал народа был раскрыт общенациональным лидером Гейдаров Алиевым, а президент Ильхам Алиев объявил мультикультурализм одним из основных ведущих направлений политики Азербайджана.

"В Баку постоянно проводятся встречи с мировыми религиозными лидерами. К сожалению, этого нельзя сказать обо всех регионах Азербайджана. Возможно, вне центральных территорий какой-либо христианской страны ситуация аналогичная. Я предлагаю провести встречу между религиозными деятелями Азербайджана и мировыми религиозными деятелями в регионах. Молодые религиозные деятели нуждаются в подобных встречах. Такие контакты послужат более широкому проявлению потенциала мультикультурализма", - отметил он.