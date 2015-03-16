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    Коран будет издан на азербайджанском языке шрифтом Брайля

    Мубариз Гурбанлы принял председателя Общества инвалидов по зрению Азербайджана

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы принял председателя Общества инвалидов по зрению Азербайджана Самьяра Абдуллаева.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе комитета.

    На встрече была отмечена необходимость издания Корана на шрифте Брайля (алфавит, составленный для чтения лиц, имеющих проблемы со зрением), рассмотрены реальные возможности.

    Было отмечено о намерении издать при поддержке госкомитета Коран на азербайджанском языке шрифтом Брайля.

    В заключение встречи председатель госкомитета вручил Самьяру Абдуллаеву Коран, изданный шрифтом Брайля.  

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