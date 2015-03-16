Коран будет издан на азербайджанском языке шрифтом Брайля

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы принял председателя Общества инвалидов по зрению Азербайджана Самьяра Абдуллаева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе комитета.

На встрече была отмечена необходимость издания Корана на шрифте Брайля (алфавит, составленный для чтения лиц, имеющих проблемы со зрением), рассмотрены реальные возможности.

Было отмечено о намерении издать при поддержке госкомитета Коран на азербайджанском языке шрифтом Брайля.

В заключение встречи председатель госкомитета вручил Самьяру Абдуллаеву Коран, изданный шрифтом Брайля.