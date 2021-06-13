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Константин Поминов: С отцом Александром связана целая эпоха в истории Азербайджана

Константин Поминов: С отцом Александром связана целая эпоха в истории Азербайджана Со временем служения архиепископа Александра связана целая эпоха в истории Азербайджана.
Религия
13 июня 2021 г. 11:49
Константин Поминов: С отцом Александром связана целая эпоха в истории Азербайджана
Константин Поминов

Со временем служения архиепископа Александра связана целая эпоха в истории Азербайджана.

Как передает Report, об этом на церемонии прощания с архиепископом Александром Ищеиным заявил пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, протоиерей Константин Поминов.

"На всех уровнях он отмечал, что созданы особые условия для проживания всех: и различных конфессий, и различных национальностей. Его труды были не раз отмечены и патриархом Кириллом, также со стороны правительств России и Азербайджана. Был награжден орденами "Шохрат", "Дружбы народов". И действительно этот человек был близок к духу нашей страны и его служение послужило только на пользу. В период Отечественной войны, когда мы восстанавливали свою территориальную целостность, он не переставал молиться за азербайджанский народ.

"Мы потеряли действительно удивительного человека. Для нас, для священников, для православных это был любящий отец и мудрый наставник.

Царствие небесное нашему владыке Александру!", - отметил протоирей Константин Поминов.

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