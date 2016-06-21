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    Комитет: Запрещенную литературу за последние 6 месяцев мы не выявляли

    Если выявятся нарушения, то будут предприняты меры в порядке, предусмотренном законодательством

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Мы проводим мониторинги в связи с продажей религиозной литературы. В этом году, то есть за последние 6 месяцев запрещенную литературу мы не выявляли.

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями (ГКРРО) Сиявуш Гейдаров.

    "Если во время мониторингов выявятся нарушения, то будут предприняты меры в порядке, предусмотренном законодательством. Мы выдаем марку контроля для продажи религиозной литературы. Все это строго контролируется", - подчеркнул С.Гейдаров. 

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