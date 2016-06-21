Комитет: Запрещенную литературу за последние 6 месяцев мы не выявляли

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Мы проводим мониторинги в связи с продажей религиозной литературы. В этом году, то есть за последние 6 месяцев запрещенную литературу мы не выявляли.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями (ГКРРО) Сиявуш Гейдаров.

"Если во время мониторингов выявятся нарушения, то будут предприняты меры в порядке, предусмотренном законодательством. Мы выдаем марку контроля для продажи религиозной литературы. Все это строго контролируется", - подчеркнул С.Гейдаров.