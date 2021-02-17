Католикос-патриарх Грузии поблагодарил Азербайджан

В ноябре 2014 года между Грузинским патриархатом и SOCAR Energy Georgia был подписан меморандум о сотрудничестве

Состоялась встреча между католикосом-патриархом всея Грузии Илией II и гендиректором компании SOCAR Energy Georgia Махиром Мамедовым.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Грузинском патриархате.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества. Илия II поблагодарил компанию SOCAR Energy Georgia за оказываемую в течение 5 лет помощь патриархату.

Старший священник Грузинского патриархата протопресвитер Георгий Звиададзе сообщил, что основное внимание на встрече было уделено двусторонним отношениям между двумя государствами и народами. Он отметил, что эти отношения основаны на взаимоуважении: "При содействии президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственная нефтяная компания Азербайджана приступила к проекту по оплате стоимости природного газа, потребляемого церквями в Грузии. Эта программа охватывает около 650 храмов и монастырей 35 епархий".

По словам Г.Звиададзе, на встрече М.Мамедов поблагодарил патриарха Грузии за укрепление дружеских и тесных отношений между азербайджанскими и грузинскими народами и государствами.

В ноябре 2014 года между Грузинским патриархатом и SOCAR Energy Georgia был подписан меморандум о сотрудничестве.