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    Католики Азербайджана готовятся к Рождеству

    24 декабря в Кафедральном соборе Непорочного зачатия Девы Марии начнется рождественский молебен

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Католическая община Азербайджана отметит 25 декабря Рождество Христово, сообщает Report.

    24 декабря в Кафедральном соборе Непорочного зачатия Девы Марии в 20:00 начнется рождественский молебен, а для детей будет организована специальная праздничная программа.

    25 декабря также пройдут два богослужения в 11.00 и 13.00 часов на английском и русском языках соответственно. Вечерняя литургия начнется в 19:00.

    Католическое Рождество по традиции празднуют восемь дней: с 25 декабря по 1 января. 

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