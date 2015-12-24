Католики Азербайджана готовятся к Рождеству

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Католическая община Азербайджана отметит 25 декабря Рождество Христово, сообщает Report.

24 декабря в Кафедральном соборе Непорочного зачатия Девы Марии в 20:00 начнется рождественский молебен, а для детей будет организована специальная праздничная программа.

25 декабря также пройдут два богослужения в 11.00 и 13.00 часов на английском и русском языках соответственно. Вечерняя литургия начнется в 19:00.

Католическое Рождество по традиции празднуют восемь дней: с 25 декабря по 1 января.