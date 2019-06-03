Какова сумма закят-аль-Фитра и как выплачивать закят?

Согласно фетве Совета казиев Управления мусульман Кавказа, время выплаты закята аль-Фитр (милостыня разговения, которая должна быть выплачена нуждающимся мусульманам до наступления праздника Рамазан - Ид аль-Фитр), одного из обязательных деяний поста, приходится на последний день месяца Рамазан. Закят-аль-фитр считается одним из проявлений благодарности Всевышнему и выплачивается с тем, чтобы нуждающиеся люди могли отметить праздник вместе с другими мусульманами.

Какова же сумма закят-аль-Фитра и как выплачивать закят?

Уполномоченный представитель УМК, теолог гаджи Шахин Гасанли сообщил Report, что закят-аль-Фитр следует выплачивать до праздничного намаза:

"Закят-аль-Фитр выдается в виде зерна, пшена, хурмы, изюма, риса и др. видов продовольствия в расчете 3 кг на каждого члена семьи. Согласно календарю этого года, закят-аль-Фитр важно выдать с вечера 4 июня по утро 5 июня, а точнее, до праздничного намаза (до 08:00 или 09:00). Закят-аль-Фитр выплачивается в пользу нуждающихся".

Теолог сообщил, что сумма закят-аль-Фитра установлена УМК приблизительно в пределах 5-10 манатов: "Он должен выплачиваться главой семейства от имени каждого члена . Если в семье 5 человек, глава семьи выплачивает закят-аль-Фитр в размере 25-50 манатов".

Отметим, что Ид-аль-Фитр (1-й день месяца Шавваль), согласно лунному календарю, придется на 5 июня, с появлением на небе новой луны.