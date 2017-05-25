Людям с какими заболеваниями нельзя держать орудж? - МНЕНИЕ

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Поститься очень полезно для организма человека. Пост в религиозный месяц дает хороший эффект в очищении организма от вредных веществ".

Об этом в интервью Report заявил терапевт Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ), доктор философии по медицине Ибрагим Эфендиев.

По его словам, у людей, регулярно совершающих пост, достигается наибольший эффект с медицинской точки зрения: "Во время поста организм отдыхает. Но у поста есть и противопоказания. Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно с язвой желудка, гастритом, высоким артериальным давлением, страдающие от ишемической болезни сердца, онкологические больные и больные сахарным диабетом не должны держать пост. Тем не менее, пост бывает очень эффективным при функциональных расстройствах нервной системы, раздражении, невротических явлениях, и при больших проблемах с ожирением. Пост - прекрасное лекарство от ожирения. В целом, поститься раз в год - намного эффективнее лекарств и других средств".

И. Эфендиев отметил, что даже если в первые дни поста человек ест много во время ифтара, то через несколько дней не бывает сильного чувства голода: "Нет смысла в накрывании на ифтар большого стола из разнообразных видов еды. Если во время поста переводишь организм на минимальное питание, то зачем тогда переедать? Что ежедневно принималось ранее, то и нужно есть во время Рамазана. Когда человек переедает, органы начинают функционировать с патологической точки зрения".

Отметим, что в этом году месяц Рамазан начнется 27 мая по григорианскому календарю.