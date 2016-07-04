Как выплачивается Закят-уль Фитр и как отмечается праздник Ид уль-Фитр?

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Одним из священных дней, праздников в исламском мире является Ид уль-Фитр. Он указывает на окончание месяца Рамазан.
Как сообщил в заявлении Report теолог Гаджи Фахри Садыгов, Закят-уль Фитр выплачивается главой семьи от имени родственников и родных, находящихся на его иждивении, накануне праздника Рамазан с момента захода солнца: "В переводе с арабского языка слово "Фитр" означает "Сотворение". То есть, постящийся мусульманин за время месяца Рамазан не ест и не пьет, и как-будто рождается заново.
После поста человек возвращается к ежедневному нормальному питанию. Есть несколько указаний накануне праздника и в праздничный день, о которых мы хотели бы рассказать. Каждый молящийся и немолящийся мусульманин обязан выплатить закят-уль-фитр".
По словам теолога, человек, не имеющий достаточно средств для покрытия расходов семьи, считается бедным, и он не обязан выплачивать закуят-уль-фитр: "В день праздника совершается праздничная молитва. Праздничный намаз лучше всего совершать в мечети в коллективной форме. Время праздничной молитвы - с восхода солнца до полудня. Одобрительным является то, что в день праздника мусульманин надевает новую одежду, душится и отправляется в мечеть, восхваляя Аллаха.
Согласно фетве Управления мусульман Кавказа (УМК), праздник Рамазан будет отмечаться 6 июля. Праздничный намаз будут совершаться в мечетях с 09:00".
Valeh DadaşovАвтор новости
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