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Jewish Journal: Азербайджан характеризуют как оазис толерантности

Jewish Journal: Азербайджан характеризуют как оазис толерантности Включение Азербайджана в т.н. "специальный наблюдательный список" по свободе религии Госдепартамента США на основе доклада Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) вызвало недоумение. Поскольку Азербайджан - светская республика, где боль
Религия
14 февраля 2024 г. 12:59
Jewish Journal: Азербайджан характеризуют как оазис толерантности

Включение Азербайджана в т.н. "специальный наблюдательный список" по свободе религии Госдепартамента США на основе доклада Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) вызвало недоумение. Поскольку Азербайджан - светская республика, где большинство населения исповедует ислам, и который с древних времен также служит домом для еврейских и христианских общин.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье "Свобода для экстремизма или свобода от экстремизма? Критические проблемы с Комиссией США по международной религиозной свободе", опубликованной изданием Jewish Journal.

В публикации отмечается, что в ведущих мировых СМИ Азербайджан часто характеризуют как "оазис толерантности", подчеркивая, что одной из составляющих этого достижения является тот факт, что официальный Баку "не позволяет экстремизму проникать и действовать в стране".

Автор также отмечает, что одним из ведущих сотрудников USCIRF является Даниэль Ашбахян, ранее работавшая директором по связям с общественностью Армянской Ассамблеи Америки - одной из двух основных армянских лоббистских групп в США, известных своими антиазербайджанскими кампаниями.

"Вопрос, который мы должны задать USCIRF, заключается в том, что в мире такие страны, как Азербайджан, должны делать по-другому? И почему США выступают за то, чтобы мирные демократические страны безропотно терпели проникновение иностранных экстремистов?", задается вопросом автор статьи.

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Версия на азербайджанском языке “Jewish Journal”: Azərbaycan tolerantlıq oazisi kimi xarakterizə olunur
Версия на английском языке Jewish Journal: Azerbaijan labeled as “oasis of tolerance”

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