Издана книга "Албанские памятники Карабаха и Восточного Зангезура"

Издана книга “Албанские памятники Карабаха и Восточного Зангезура”, подготовленная Бакинским международным центром мультикультурализма в рамках проекта "Изучаем Кавказскую Албанию".

Издана книга “Албанские памятники Карабаха и Восточного Зангезура”, подготовленная Бакинским международным центром мультикультурализма в рамках проекта "Изучаем Кавказскую Албанию".

Как сообщает Report, написание книги было вызвано необходимостью донести до широкой читательской аудитории историческое прошлое и настоящее албанского христианского наследия, составляющего один из богатейших этапов истории Азербайджана, и албанских памятников Карабаха и Восточного Зангезура, в которых содержатся богатейшие образцы этого наследия, факты их фальсификации, собрать в одном издании все албанские памятники региона с общей исторической справкой.

В книге дана историческая справка о более чем ста албанских архитектурных памятниках, обнаруженных в Карабахе и Восточном Зангезуре Азербайджана до последних лет прошлого века. Однако следует отметить, что это не полная классификация албанских памятников региона.