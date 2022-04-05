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Издана книга "Албанские памятники Карабаха и Восточного Зангезура"

Издана книга "Албанские памятники Карабаха и Восточного Зангезура" Издана книга “Албанские памятники Карабаха и Восточного Зангезура”, подготовленная Бакинским международным центром мультикультурализма в рамках проекта "Изучаем Кавказскую Албанию".
Религия
5 апреля 2022 г. 15:30
Издана книга Албанские памятники Карабаха и Восточного Зангезура

Издана книга “Албанские памятники Карабаха и Восточного Зангезура”, подготовленная Бакинским международным центром мультикультурализма в рамках проекта "Изучаем Кавказскую Албанию".

Как сообщает Report, написание книги было вызвано необходимостью донести до широкой читательской аудитории историческое прошлое и настоящее албанского христианского наследия, составляющего один из богатейших этапов истории Азербайджана, и албанских памятников Карабаха и Восточного Зангезура, в которых содержатся богатейшие образцы этого наследия, факты их фальсификации, собрать в одном издании все албанские памятники региона с общей исторической справкой.

В книге дана историческая справка о более чем ста албанских архитектурных памятниках, обнаруженных в Карабахе и Восточном Зангезуре Азербайджана до последних лет прошлого века. Однако следует отметить, что это не полная классификация албанских памятников региона.

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun alban abidələri” kitabı nəşr edilib

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