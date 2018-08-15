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    Из Азербайджана отбыла последняя группа паломников - ФОТОРЕПОРТАЖ - ВИДЕО

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Из Азербайджана в Саудовскую Аравию уже отбыла последняя группа паломников. 

    Как сообщает Report, 180 человек вылетели в Саудовскую Аравию из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 12:00 по бакинскому времени. 

    Отметим, что в этом году для совершения Хаджа Азербайджану выделена квота на 1440 человек. Цена паломничества в этом году установлена в размере 4150 долларов. Как и в прошлом году, лица, повторно направляющиеся в паломничество из Азербайджана, выплатили дополнительно 535 долларов. 

    ФОТО: Фири Салим 

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