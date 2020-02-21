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Исламские религиозные деятели обратились к правительству Грузии

Исламские религиозные деятели обратились к правительству Грузии
© Report

Исламские религиозные деятели Грузии обратились к правительству страны с просьбой оказать содействие в повышении заработной платы. 

Об этом грузинское бюро Report сообщил председатель Управления мусульман Грузии Шейх Гаджи Рамин Игидов

Он отметил, что обращение было направлено в правительство и Госагентство по религиозным вопросам. "Мы обратились по поводу повышения на 20% зарплаты 430 ахундов. В настоящее время их зарплата составляет в среднем 350 лари. Ввиду недавнего подорожания доллара в Грузии зарплата религиозных деятелей довольно низкая и они столкнулись с материальными затруднениями". 

Председатель Управления мусульман Грузии выразил надежду на то, что правительство Грузии и соответствующие государственные структуры примут обращение к сведению и вынесут надлежащее решение.

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