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ИСЕСКО: Глобальная система безопасности кажется бессильной в предотвращении исламофобии

ИСЕСКО: Глобальная система безопасности кажется бессильной в предотвращении исламофобии Существующая глобальная система безопасности кажется бессильной в предотвращении исламофобии.
Религия
26 мая 2025 г. 13:19
ИСЕСКО: Глобальная система безопасности кажется бессильной в предотвращении исламофобии

Существующая глобальная система безопасности кажется бессильной в предотвращении исламофобии.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента правовых вопросов и международных стандартов ИСЕСКО Мохамед Хеди Шили на панельной сессии "Ненависть к мусульманам в политике: правовые рамки и стратегии пропаганды" в рамках международной конференции по исламофобии в Баку.

Он отметил, что в настоящее время 35% мусульман по всему миру сталкиваются с проблемами при аренде жилья исключительно из-за своей религиозной принадлежности.

"45% женщин в хиджабах подвергаются дискриминации на рабочих местах. Доля мусульман, подвергающихся расовой дискриминации, составляет 27%. Что касается сферы образования, доля мусульман, подвергающихся насилию в школах, составляет 30%. Возникает вопрос, бессильна ли существующая система безопасности в предотвращении подобных проблем? Происходящее делает необходимым укрепление системы безопасности", - подчеркнул Шили.

Представитель ИСЕСКО считает, что сегодня ООН играет важную роль в устранении дискриминации в глобальном масштабе.

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Версия на английском языке ICESCO official: Existing global security system seems helpless in preventing Islamophobia
Версия на азербайджанском языке ICESCO rəsmisi: Mövcud qlobal təhlükəsizlik sistemi islamofobiyanın qarşısını almaqda aciz görünür

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