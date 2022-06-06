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Институт теологии будет сотрудничать с высшими религиозными учебными заведениями Грузии

Институт теологии будет сотрудничать с высшими религиозными учебными заведениями Грузии "Азербайджанский институт теологии будет сотрудничать с высшими религиозными учебными заведениями Грузии".
Религия
6 июня 2022 г. 16:07
Институт теологии будет сотрудничать с высшими религиозными учебными заведениями Грузии

"Азербайджанский институт теологии будет сотрудничать с высшими религиозными учебными заведениями Грузии".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал журналистам находящийся с визитом в Грузии ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов.

Он отметил, что в рамках визита будет проведена встреча в Духовной академии Грузии: "Наш Институт тесно сотрудничает с вузами, действующими во многих странах, у нас имеется ряд соглашений, охватывающих сотрудничество в научной плоскости, проведение совместных семинаров, конференций, симпозиумов. В будущем мы планируем подписать подобный документ о сотрудничестве и с Грузией".

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Версия на азербайджанском языке İlahiyyat İnstitutu Gürcüstanın ali dini təhsil ocaqları ilə əməkdaşlıq edəcək

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