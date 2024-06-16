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Имам мечети Тезепир: Продажа жертвенного мяса в магазинах не соответствует шариату

Имам мечети Тезепир: Продажа жертвенного мяса в магазинах не соответствует шариату Продажа мяса животных, которые были забиты с намерением жертвоприношения, не соответствует шариату.
Религия
16 июня 2024 г. 10:06
Имам мечети Тезепир: Продажа жертвенного мяса в магазинах не соответствует шариату

Продажа мяса животных, которые были забиты с намерением жертвоприношения, не соответствует шариату.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам имам мечети Тезепир гаджи Шамиль Расулов.

По его словам, корни этого праздника уходят во времена, когда жил пророк Ибрагим.

"Пророк Ибрагим хотел принести своего сына в жертву Аллаху. Но Всевышний послал ему для жертвоприношения барана. В религии приветствуется, если человек делит жертвенное мясо на три части, одну оставляет себе, вторую - передает родственникам, а третью - раздает неимущим", - сказал Ш.Расулов.

Он отметил, что продажа жертвенного мяса не соответствует шариату.

"Такое мясо не считается жертвенным. Если у кого-то нет возможности, то жертвоприношение не является для него обязательным", - добавил имам мечети Тезепир.

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Версия на азербайджанском языке Təzəpir məscidinin imamı: Ət kəsimi mağazlarında qurban əti adı altında heyvan kəsilib satılması şəriətə uyğun deyil

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