Имам мечети Тезепир: Продажа жертвенного мяса в магазинах не соответствует шариату

Продажа мяса животных, которые были забиты с намерением жертвоприношения, не соответствует шариату.

Продажа мяса животных, которые были забиты с намерением жертвоприношения, не соответствует шариату.

Как сообщает Report , об этом сказал журналистам имам мечети Тезепир гаджи Шамиль Расулов.

По его словам, корни этого праздника уходят во времена, когда жил пророк Ибрагим.

"Пророк Ибрагим хотел принести своего сына в жертву Аллаху. Но Всевышний послал ему для жертвоприношения барана. В религии приветствуется, если человек делит жертвенное мясо на три части, одну оставляет себе, вторую - передает родственникам, а третью - раздает неимущим", - сказал Ш.Расулов.

Он отметил, что продажа жертвенного мяса не соответствует шариату.

"Такое мясо не считается жертвенным. Если у кого-то нет возможности, то жертвоприношение не является для него обязательным", - добавил имам мечети Тезепир.