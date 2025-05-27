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Имам мечети Лиссабона: Благодарны правительству Азербайджана за организацию обсуждений по проблеме исламофобии за Западе

Имам мечети Лиссабона: Благодарны правительству Азербайджана за организацию обсуждений по проблеме исламофобии за Западе 16:10 Исламофобия означает неприязнь к мусульманам.
Религия
27 мая 2025 г. 16:25
Имам мечети Лиссабона: Благодарны правительству Азербайджана за организацию обсуждений по проблеме исламофобии за Западе

Мероприятия, посвященные проблеме исламофобии на Западе, очень важны, благодарны правительству Азербайджана за организацию обсуждений по этому вопросу.

Как сообщает Report, об этом заявил имам центральной мечети Лиссабона шейх Давид Мунир на международной научной конференции "Исламофобия в центре внимания: Разоблачение предрассудков, разрушение стигм", проходящей в Баку.

Он отметил, что исламофобы не любят ни мусульман, ни ислам: "До 2019 года я с гордостью говорил, что в моей стране нет исламофобии. Затем появилась новая правая партия, представители которой склонны к религиозной и этнической дискриминации. Мы мусульмане, но наша национальная идентичность - португальская. Наша духовная и религиозная идентичность - ислам. Если бы я жил в исламской стране, то вероятно, я бы не сталкивался с исламофобией. Однако сегодня исламофобия наблюдается в Европе".

Мунир выразил благодарность правительству Азербайджана за организацию таких мероприятий. "Подобные мероприятия важны для обсуждения исламофобии на Западе", - добавил он.

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Версия на английском языке Imam of Lisbon Mosque: Islamophobia means disliking Muslims, rejecting Islam
Версия на азербайджанском языке Lissabon məscidinin imamı: İslamofobiya müsəlmanları bəyənməmək, İslamı istəməmək deməkdir

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