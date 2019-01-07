Илия II обратился к азербайджанцам Грузии

Тбилиси. 7 января. REPORT.AZ/ В связи с отмечаемым сегодня в Грузии Рождеством в храме Святой Троицы в Тбилиси зачитано традиционное обращение Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Как сообщает местное бюро Report, в обращении патриарх поздравил с Рождеством и Новым годом, пожелал мира Грузии и всему миру.

По словам патриарха, хотя грузинский народ пребывает в страхе и безнадежности, нельзя сдаваться: "Нас не должны ограничивать ни растущее предательство и опасность, ни зависть и ложь. Таково время. Мы существующую реальность должны воспринимать как большое испытание нашей веры".

Илия II в своем обращении уделил особое внимание будущему поколению, большой роли семьи и педагогов в его воспитании.

Патриарх также призвал верующих надеяться на Бога.

В завершении обращения Илия II обратился к живущим в Грузии грузинам, азербайджанцам, абхазам, осетинам, грекам, украинцам, русским, армянам, евреям, удинам, йезидам, курдам, ингушам, черкесам, чеченцам и живущим за пределами страны соотечественникам, поздравил их с Рождеством.

Отметим, что начиная с ночи во всех церквях Грузии проводятся праздничные обряды. Сегодня днем в столичном Тбилиси и центрах регионов будет проведено традиционное шествие "Алило". В связи с шествием на центральных улицах и проспектах Тбилиси наложено ограничение на передвижение автомобилей.