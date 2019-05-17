Президент Ильхам Алиев принял послов и руководителей диппредставительств мусульманских стран в Азербайджане

Ильхам Алиев принял глав диппредставительств мусульманских стран

17 мая, 2019 11:25

https://report.az/storage/news/3f7addf3e0dde6791cf856fc7a84d717/da0df661-9847-4c39-b91b-85a61920bff8_292.jpg 17 мая президент Ильхам Алиев по случаю священного месяца Рамазан принял послов и руководителей дипломатических представительств мусульманских стран в Азербайджане. Как сообщает Report, глава государства выступил на встрече.

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