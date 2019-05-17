 Наверх

Президент Ильхам Алиев принял послов и руководителей диппредставительств мусульманских стран в Азербайджане

Ильхам Алиев принял глав диппредставительств мусульманских стран

17 мая президент Ильхам Алиев по случаю священного месяца Рамазан принял послов и руководителей дипломатических представительств мусульманских стран в Азербайджане.

Как сообщает Report, глава государства выступил на встрече.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi