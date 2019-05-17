Президент Ильхам Алиев принял послов и руководителей диппредставительств мусульманских стран в Азербайджане

17 мая президент Ильхам Алиев по случаю священного месяца Рамазан принял послов и руководителей дипломатических представительств мусульманских стран в Азербайджане.
Как сообщает Report, глава государства выступил на встрече.
17 мая президент Ильхам Алиев по случаю священного месяца Рамазан принял послов и руководителей дипломатических представительств мусульманских стран в Азербайджане.
Как сообщает Report, глава государства выступил на встрече.
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