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Ильхам Алиев: Праздник Пасхи является символом возрождения, обновления, чувств милосердия и сострадания

Ильхам Алиев: Праздник Пасхи является символом возрождения, обновления, чувств милосердия и сострадания В современной Азербайджанской Республике, известной как один из адресов мультикультурализма в мире, созданы широкие возможности для того, чтобы все этнические и религиозные меньшинства, в том числе христианская община, должным образом пользовались своими
Религия
14 апреля 2023 г. 15:12
Ильхам Алиев: Праздник Пасхи является символом возрождения, обновления, чувств милосердия и сострадания

В современной Азербайджанской Республике, известной как один из адресов мультикультурализма в мире, созданы широкие возможности для того, чтобы все этнические и религиозные меньшинства, в том числе христианская община, должным образом пользовались своими национально-духовными ценностями, сохраняли свои традиции, язык и культуру.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Ильхама Алиева православной христианской общине Азербайджана по случаю праздника Пасхи.

"Похвально, что наши православные граждане, осуществляющие деятельность в такой демократической и толерантной среде, вместе с представителями других вероисповеданий активно участвуют во всех сферах нашей общественно-политической жизни, вносят достойный вклад во всестороннее развитие нашего независимого государства", - подчеркивается в поздравительном послании.

Отметив, что праздник Пасхи является символом возрождения, обновления, чувств милосердия и сострадания, глава государства пожелал каждому члену православной общины Азербайджана счастья, их семьям - приятных праздников и благополучия.

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