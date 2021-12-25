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Христиане отмечают Рождество

Христиане отмечают Рождество Христиане западного обряда, - католики и протестанты, а также большинство поместных православных церквей отмечают Рождество Христово, один из главных праздников.
Религия
25 декабря 2021 г. 01:38
Христиане отмечают Рождество

Христиане западного обряда, - католики и протестанты, а также большинство поместных православных церквей отмечают Рождество Христово, один из главных праздников.

Как передает Report, большинство христиан отмечают Рождество в ночь с 24 на 25 декабря. Это конфессии и церкви, которые придерживаются ново-юлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. В церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.

А 7 января празднуют Рождество в Русской православной (у некоторых приходов в западных странах - 25 декабря), Иерусалимской, Сербской, Польской и Грузинской церквях, а также в Эфиопской и Коптской, которые относятся к семье древних восточных церквей. Кроме того, праздник по юлианскому календарю встречают в ряде католических общин греческого или восточного обряда.

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