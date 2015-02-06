​Хиджран Гусейнова: Связывать распространение ранних браков с исламом неправильно

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Очень часто какие-то негативные влияния пытаются связать с исламом. Сюда, в частности относятся распространение ранних браков, случаи уклонения девочек от образования и другие подобные факты". Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова.

По словам председателя комитета это неправильный подход к проблеме: "Ислам - это прогрессивная религия. Это религия, которая больше связана с наукой. Хотелось бы, чтобы в нашем обществе к религиозным проблемам подходили бы с этой точки зрения".