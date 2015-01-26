Аллахшукюр Пашазаде: При погребении шехидов 20 Января мне всячески мешали

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "События 20 Января доказали твердую решимость нашего народа. Аллах послал нам 20 Января как пример героизма".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде на церемонии почтения памяти шехидов.

По его словам, на Азербайджан хотели повесить клеймо радикального исламизма, Горбачев, Язов и Примаков разделили страну и пытались узаконить это.

Касаясь ситуации в стране при событиях 20 Января, Аллахшукюр Пашазаде сказал, что он подвергался давлению: "На нас оказывалось давление. Мне даже мешали с вопросом относительно места погребения шехидов. Говорили, что не нужно их хоронить в Нагорном парке, что дескать необходимо хоронить людей на различных кладбищах. Также мешали называть их шехидами. Все происходило из-за неопытности руководства страны, так как во главе государства стоял не сын народа, а раб империи".

Аллахшукюр Пашазаде добавил, что после прихода к власти Гейдара Алиева данный вопрос также нашел свое справедливое решение: "С помощью Аллаха и при усердии Гейдара Алиева справедливость восторжествовала. Погибшим дали статус шехидов. Однако до сих пор данный вопрос не получил полной правовой оценки".