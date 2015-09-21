Хадж в Мекку совершили более 1,3 миллиона паломников

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия завершила прием паломников, которые в этом году примут участие в хадже. Общее количество прибывших в Мекку превысило 1,3 млн. человек.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора службы паспортного контроля Саудовской Аравии Сулеймана Абдель Азиз аль-Яхья.

Он уточнил, что из общего числа приехавших пилигримов только 49 тысяч воспользовались наземным и морским транспортом, остальные прибыли регулярными авиарейсами.