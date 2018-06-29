Гюндуз Исмайлов: У некоторых религиозных общин юридические адреса - гаражи

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "У некоторых религиозных общин, прошедших регистрацию в министерстве юстиции до 2000 года, юридические адреса – это частные дома и гаражи"

Как сообщает Report, об этом на республиканском совещании на тему "Правовая база отношений между государством и религией" сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными образованиями Гюндюз Исмайлов.

По его словам, сейчас возникает проблема ликвидации этих религиозных общин:

"Госкомитет не может ликвидировать эти религиозные общины, для этого нужно обратиться в суд. Если Госкомитету дадут полномочия по ликвидации таких общин, это будет положительным явлением. Мы были бы рады этому".