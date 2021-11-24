Гюндуз Исмаилов: Армяне стерли с лица земли наши религиозные памятники

"Во время оккупации сотни наших святынь были разрушены, стерты с лица земли. Джума-мечеть в Агдаме и Верхняя мечеть Гевхар-аги в Шуше находятся в полуразрушенном состоянии. То есть, наши памятники исламской культуры стерты с лица земли".

"Во время оккупации сотни наших святынь были разрушены, стерты с лица земли. Джума-мечеть в Агдаме и Верхняя мечеть Гевхар-аги в Шуше находятся в полуразрушенном состоянии. То есть, наши памятники исламской культуры стерты с лица земли".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмаилов во время выступления на конференции "Великое возвращение: возрождение культуры".

По его словам, отношение оккупантов к албанским церквям было иным: "Они пытались армянизировать эти церкви, а те, что не смогли, разрушили".