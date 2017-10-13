Гюндуз Имаилов: Создающие в Азербайджане религиозную дискриминацию сайты управляются из-за рубежа

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Государственный комитет по работе с религиозными организациями регулярно осуществляет мониторинг СМИ и проводит анализ, по результатам принимаются соответствующие меры".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными организациями Гюндуз Исмаилов.

Он отметил, что в результате мониторинга были выявлены сайты, на которых имеется информация, создающая религиозную дискриминацию и способствующая религиозному противостоянию: "Эти сайты представляют себя как информационные порталы, однако большинство из них религиозные сайты. Они управляются религиозными группами. В связи с ними правоохранительные органы приняли меры. Можно сказать, что все подобные сайты управляются из-за рубежа. Достаточно посмотреть на их домены, чтобы понять, что они управляются не из Азербайджана".