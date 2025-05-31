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Грузинский религиозный деятель: Пусть каждый, кто мечтает увидеть Карабах, хотя бы раз приедет сюда

Грузинский религиозный деятель: Пусть каждый, кто мечтает увидеть Карабах, хотя бы раз приедет сюда На территориях, где в годы оккупации разрушались мечети и кладбища, сегодня проводятся восстановительные работы.
Религия
31 мая 2025 г. 13:40
Грузинский религиозный деятель: Пусть каждый, кто мечтает увидеть Карабах, хотя бы раз приедет сюда

На территориях, где в годы оккупации разрушались мечети и кладбища, сегодня проводятся восстановительные работы.

Об этом корреспонденту Report в Шуше заявил грузинский религиозный деятель Махмуд Ахмедов, приехавший из Марнеульского района Грузии.

"Быть в Шуше для меня кажется сном, но, слава Богу, это реальность", - отметил он.

Ахмедов выразил желание, чтобы каждый мусульманин смог побывать в Карабахе: "Мы на этой святой земле благодаря шехидам и ветеранам. Пусть каждый, кто мечтает увидеть Карабах, хотя бы раз приедет сюда".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı din xadimi: Şuşada olmaq mənə yuxu kimi gəlir

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