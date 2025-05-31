Грузинский религиозный деятель: Пусть каждый, кто мечтает увидеть Карабах, хотя бы раз приедет сюда

На территориях, где в годы оккупации разрушались мечети и кладбища, сегодня проводятся восстановительные работы.
Об этом корреспонденту Report в Шуше заявил грузинский религиозный деятель Махмуд Ахмедов, приехавший из Марнеульского района Грузии.
"Быть в Шуше для меня кажется сном, но, слава Богу, это реальность", - отметил он.
Ахмедов выразил желание, чтобы каждый мусульманин смог побывать в Карабахе: "Мы на этой святой земле благодаря шехидам и ветеранам. Пусть каждый, кто мечтает увидеть Карабах, хотя бы раз приедет сюда".