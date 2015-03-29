​Граждане обратились к Мубаризу Гурбанлы в связи с ремонтом мечетей

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сегодня председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы в Центре Гейдара Алиева в Сиязани принял жителей Сиязаньского, Хачмазского и Шабранского районов. Об этом сообщили Report в Государственном комитете.

Граждане, в основном, обращались по вопросам ремонта мечетей, деятельности религиозных общин, их государственной регистрации, выдаче лицензий магазинам по продаже религиозной литературы и другим вопросам.

После приема граждан Мубариз Гурбанлы встретился с членами религиозных общин Сиязаньского района, агсаккалами и молодежью.

Затем участники встречи посетили мечеть "Джума" в Сиязани, Государственным комитетом по работе с религиозными организациями мечети была передана соответствующая литература.