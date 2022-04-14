Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования

Государственный комитет по работе с религиозными структурами внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования.

Государственный комитет по работе с религиозными структурами внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования.

Заместитель председателя комитета Гюндюз Исмаилов в интервью Report сказал, что в мечетях и святынях среди религиозных деятелей есть определенное количество людей, не имеющих религиозного образования.

"Так же, как человек без образования не может работать учителем, врачом, инженером, так и человек без религиозного образования не может заниматься профессиональной религиозной деятельностью в качестве священнослужителя, и это требование закона", - отметил он.