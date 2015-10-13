Госкомитет призовет телевизионные каналы ссылаться на расписание азана от УМК

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Государственный комитет по работе с религиозными организациями (ГКРРО) совместно с Управлением мусульман Кавказа (УМК) проведет работу по пропаганде акции донорства. Как сообщает Report, об этом на мероприятии УМК сообщил заместитель председателя государственного комитета Гюндуз Исмаилов.

Он отметил, что ГКРРО обратится к местным СМИ, а также телевизионным каналам страны, чтобы они ссылались на расписание азана согласно календарю УМК.

Заместитель председателя также добавил, что будут проводиться мониторинги для предотвращения негативных случаев, которые могут произойти в мечетях страны в месяце Мухаррам.