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    Госкомитет призовет телевизионные каналы ссылаться на расписание азана от УМК

    Комитет всместе с Управлением мусульман Кавказа проведет работу по пропаганде акции донорства

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Государственный комитет по работе с религиозными организациями (ГКРРО) совместно с Управлением мусульман Кавказа (УМК) проведет работу по пропаганде акции донорства. Как сообщает Report, об этом на мероприятии УМК сообщил заместитель председателя государственного комитета Гюндуз Исмаилов. 

    Он отметил, что ГКРРО обратится к местным СМИ, а также телевизионным каналам страны, чтобы они ссылались на расписание азана согласно календарю УМК.

    Заместитель председателя также добавил, что будут проводиться мониторинги для предотвращения негативных случаев, которые могут произойти в мечетях страны в месяце Мухаррам.

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