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    Госсоветник: Президент, объявив 2016-й год Годом мультикультурализма, направил четкий месседж миру

    Камал Абдуллаев встретился с участниками зимней школы

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском международном центре мультикультурализма (БМЦМ) государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, председатель Совета попечителей Бакинского международного центра мультикультурализма академик Камал Абдуллаев встретился с участниками зимней школы.

    Как сообщает Report, К.Абдуллаев отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев после ознакомления с летней школой дал поручения об организации зимней школы. 

    Он подчеркнул, что сегодня в мире есть огромная необходимость в любви, милосердии: "Президент Ильхам Алиев, объявив 2016-й год Годом мультикультурализма, на самом деле направил четкий месседж всему миру". 

    Отметим, что зимняя школа, организованная БМЦМ, продолжится с 8 по 15 февраля. В зимней школе участвуют студенты и специалисты из различных стран мира. 

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