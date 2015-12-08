​Госкомитет: Заявления о запрете церемоний по случаю Ашуры необоснованны

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "В последние дни некоторыми управляемыми из-за рубежа религиозными сайтами распространяются различные несоответствующие действительности сведения о действующих в Азербайджане религиозных организациях и внесенных в законодательство изменениях. В информации отмечается о якобы ограничении в стране свободы вероисповедания, пресечении проведения религиозных церемоний, даже запрещении церемоний по случаю Ашуры, оказании давления на верующих и т.д.

С сожалением хотим отметить, что в некоторых случаях подобная далекая от действительности информация распространяется от имени государственных чиновников, в том числе представителей Госкомитета по работе с религиозными структурами".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госкомитета по работе с религиозными структурами.

В заявлении отмечается, что распространение подобных слухов в обществе, и в особенности среди правоверных, является неудачной попыткой бросить тень на отношения между государством и религией, сформировать у верующих отрицательное мнение о государстве: "Отмечаем, что принятые за последние дни Милли Меджлисом законы и внесенные изменения никоим образом не преследуют цели ограничить свободу вероисповедания в стране. В то же время, мысли о запрете на проведение в стране религиозных обрядов, в том числе церемоний по случаю Ашуры, не имеют никакого основания. Как и раньше, в этом и в последующие годы в мечетях будут проводиться церемонии по случаю Ашуры и 40 дней имама. Свобода вероисповедания в стране находится под опекой государства, и вне зависимости от вероисповедания, защищаются права каждого гражданина".