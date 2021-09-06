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Госкомитет выразил отношение к отчету Комиссии США по религиозной свободе об Азербайджане

Госкомитет выразил отношение к отчету Комиссии США по религиозной свободе об Азербайджане Государственный комитет по работе с религиозными образованиями распространил заявление в связи с отчетом Комиссии США по международной религиозной свободе от 1 сентября 2021 года.
Религия
6 сентября 2021 г. 17:33
Госкомитет выразил отношение к отчету Комиссии США по религиозной свободе об Азербайджане
Report

Государственный комитет по работе с религиозными образованиями распространил заявление в связи с отчетом Комиссии США по международной религиозной свободе от 1 сентября 2021 года.

В заявлении, поступившем в Report из Государственного комитета, в частности говорится:

"Комиссия США по международной религиозной свободе (U.S. Commission on International Religious Freedom - USGIRF) опубликовала отчет под названием “Разрушение могил” (Destruction of Cemetries). К сожалению, как это часто бывает, в отчете выдвинуты надуманные обвинения, ccылающиеся на ложную информацию, распространяемую армянами об историко-религиозных и надгробных памятниках Азербайджана. Несмотря на то, что справка охватывает период после 2018 года, в разделе по Азербайджану вновь выдвинуты “претензии по Нахчывану и Баку”, относящиеся к началу 2000-х годов. В документе вскользь упоминается об осквернении армянами надгробных памятников азербайджанцев, и, хотя в отчете содержится подраздел "Еврейские кладбища", в нем нет ни слова об актах вандализма армян в отношении мемориального комплекса в память о жертвах Холокоста и еврейских кладбищ в 2020 и 2021 гг.

Сообщаем, что в целом за всю историю независимости Азербайджана не было зафиксировано ни одного случая разрушения могил или кладбищ. Даже в ходе 44-дневной Отечественной войны Вооруженные силы Азербайджана не проводили никаких наступательных операций на гражданские объекты противника и здания религиозного назначения. Этот факт неоднократно подтверждали и зарубежные журналисты.

Хотя в отчете подчеркивается, что организацией "Human Rights Watch" был подтвержден факт разрушения азербайджанских надгробий, преднамеренного обстрела похоронной процессии в Тертерском районе, повлекшего гибель 4 и ранение 4 человек, удивительно, что все эти сведения приведены в разделе, касающемся Азербайджана. Все это вкупе с отсутствием в справке подзаголовка “Армения” свидетельствует о том, сколь проармянский и предвзятый характер носит рассматриваемый материал.

Выражая глубокое сожаление по поводу содержащейся в справке предвзятой и необъективной информации, еще раз отмечаем, что Комиссия США по международной религиозной свободе, взявшая на себя ответственность за анализ и оценку ситуации со свободой совести во всем мире, включила в указанный документ некоторые вопросы не расследовав. Государственный комитет по работе с религиозными образованиями вновь приглашает Комиссию США по международной религиозной свободе и другие соответствующие структуры к сотрудничеству для более объективного и честного составления отчетов в данной области".

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Версия на английском языке State Committee comments on UNCIRF's factsheet on Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Dini Komitə ABŞ-ın Dini Azadlıq üzrə Komissiyasının Azərbaycanla bağlı arayışına münasibət bildirib

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