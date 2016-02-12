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    Госкомитет внес ясность в вопрос установления камер в мечетях

    Первый заместитель председателя государственного комитета: Камеры в целях безопасности будут установлены вокруг мечетей

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "К сожалению, некоторые люди неправильно поняли информацию об установлении камер в мечетях".

    Об этом в заявлении Report сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями (ГКРРО) Сайяд Салахлы. 

    Он отметил, что информация об установлении камер внутри мечетей не соответствует истине: "Люди поняли, что камеры будут установлены внутри мечетей, будут прослушиваться проповеди и лекции имамов и ахундов. Это не так. Камеры в целях безопасности будут установлены вокруг мечетей. Вопрос установления камер входит в компетенцию Управления мусульман Кавказа (УМК)".

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