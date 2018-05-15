 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Госкомитет совместно с УМК проконтролирует единовременное звучание азана во всех мечетях

    © Report

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "В этом году не было дано разрешения на издание календаря месяца Рамазан".

    Как сообщает Report, об этом на мероприятии в Управлении мусульман Кавказа, посвященном месяцу Рамазан, заявил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмаилов.

    Заместитель председателя госкомитета коснулся и вопроса единовременного звучания азана: 

    "В этом вопросе мы будем тесно сотрудничать с Управлением мусульман Кавказа. В этом году мы достигнем лучшего результата. В прошлом году было констатировано всего один-два факта расхождения".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi