Госкомитет совместно с УМК проконтролирует единовременное звучание азана во всех мечетях

© Report

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "В этом году не было дано разрешения на издание календаря месяца Рамазан".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии в Управлении мусульман Кавказа, посвященном месяцу Рамазан, заявил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмаилов.

Заместитель председателя госкомитета коснулся и вопроса единовременного звучания азана:

"В этом вопросе мы будем тесно сотрудничать с Управлением мусульман Кавказа. В этом году мы достигнем лучшего результата. В прошлом году было констатировано всего один-два факта расхождения".