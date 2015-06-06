​Госкомитет сделал предупреждение тем, кто распространяет отличающиеся от календаря УМК "религиозные календари" на месяц Рамазан

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Заведующий отделом по работе с религиозными организациями Государственного комитета по работе с религиозными организациями Алигейдар Зульфугаров выразил отношение к обсуждаемой в последнее время теме различных "религиозных календарей".

Как сообщает Report, по его словам, те, кто печатает и распространяет различные "религиозные календари" на месяц Рамазан, пытаются вызвать замешательство среди верующих: "В Азербайджане, где 96% населения составляют мусульмане, главным религиозным центром всех исламских общин является Управление мусульман Кавказа. Поэтому недопустимо любое религиозно-идеологическое воздействие на граждан Азербайджана со стороны некоторых управляемых извне мусульманских религиозных групп".

А.Зульфугаров отметил, что каждый год Совет газиев и Научно-религиозный совет Управления мусульман Кавказа (УМК) издает фетву в связи с началом месяца Рамазан и праздничными днями на территории страны, составляет специальный календарь на месяц: "Этот календарь составлен на основе астрономических расчетов Национальной академии наук Азербайджана и Шемахинской обсерватории. Мусульмане страны должны в течение месяца следовать этому календарю".

Заведующий отделом в то же время сделал предупреждение тем, кто распространяет ложные календари: "Те, кто печатает и распространяет отличающиеся от официального календаря Управления мусульман Кавказа "религиозные календари" будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Соответствующие отделы Госкомитета в течение месяца будут проводить мониторинги в различных религиозных очагах. В случае выявления несоответствия исполнения религиозных обрядов официальному календарю УМК, в отношении религиозных общин и деятелей будут приняты серьезные меры".