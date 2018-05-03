Госкомитет: С получающими материальную поддержку религиозными деятелями подпишут договор

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Государственный комитет по работе с религиозными образованиями внес ясность в вопрос о сроках оказания материальной поддержки для религиозных деятелей.

Как сообщили Report из Государственного комитета, поскольку выделенные на 2018 год средства предусмотрены на 10 месяцев, с религиозными деятелями на этот срок будут подписаны договора, срок которых истекает в декабре.

Было отмечено, что в будущем срок договора может быть продлен.