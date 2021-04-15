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Госкомитет: Проведение совместных ифтаров недопустимо

Госкомитет: Проведение совместных ифтаров недопустимо "Все граждане должны соблюдать требования в условиях пандемии"
Религия
15 апреля 2021 г. 18:15
Госкомитет: Проведение совместных ифтаров недопустимо

"У Управления мусульман Кавказа (УМК) есть фетва в связи с началом месяца Рамазан. Все граждане должны соблюдать требования в условиях пандемии. Верующие - самый чуткий и чувствительный слой нашего общества. Я уверен, что верующие граждане будут следовать введенным в нашей стране в связи с пандемией правилам".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными образованиями Гюндюз Исмайлов.

Заместитель председателя напомнил, что в настоящее время мечети в стране не функционируют: "Пока нет благоприятных условий для их деятельности. Потому что условия пандемии этого не позволяют".

Г.Исмайлов сказал, что проведение совместных ифтаров недопустимо, отметив что люди, желающие дать совместный ифтар, вместо этого могут направить средства на помощь нуждающимся: "Обычно в месяц Рамазан организуются акции помощи, люди посещают дома друг друга и дают совместные ифтары, в нашей религии это приветствуется. Однако в фетве УМК сказано, что в нынешних условиях организация таких ифтаров нецелесообразна и недопустима. Этого не позволяют ни сложившаяся ситуация, ни принятые решения. Поэтому мы рекомендуем верующим гражданам проводить ифтары в своих домах в кругу семьи".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi: Kütləvi iftar süfrələrinin təşkili yolverilməzdir

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